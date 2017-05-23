司改國是會議 王薇君帶「恐龍」開會
司法改革國是會議第1分組第4次增開會議23日在司法院開會，委員、兒童權益促進會理事長王薇君帶著1隻恐龍布偶與會。
王薇君是遭虐殺致死男童王昊的姑姑。年僅2歲半的男童王昊，在2011年11月1日慘遭母親同居人、毒販劉金龍強灌米酒、拔指甲、施打毒品虐殺致死。王薇君因此在立法院展開無限期靜坐，促成立院三讀通過《兒少法》修正條文，王昊的姑姑王薇君就此踏上爭取兒童權益之路，成立兒童權益促進會，並四處協助遭虐殺的被害兒童家屬。
(中時)
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