提大嘉義概念 民團籲嘉縣市合併

倡議嘉義縣市合併的看板立在縣市交界附近。（呂妍庭攝）

看板上的荷包蛋極為醒目。（呂妍庭攝）

嘉義市北港路臨近中山高交流道縣市交界處，有屬名《大嘉義大發展聯盟》的團體懸掛議嘉義縣市合併的看板，內容寫道「嘉義縣市你和我，你是蛋黃，我是蛋白，等於更大養分的大嘉義」，看板上除一個大大的荷包蛋，底下大大標語「縣市合併，建構六都外的大巨蛋」。

因看板設立位置突出，引發路過民眾側目，經《綠豆嘉義人》粉絲頁放上臉書，引發網友熱烈討論。

經詢問多位地方人士，多數對《大嘉義大發展聯盟》一無所知，但有嘉市的民代認為，從看板的口語和立場，比較像嘉義縣的立場，因嘉義縣長張花冠已不只一次喊出嘉義縣市合併，現在又有看板懸掛，引發外界議論，想像空間無限。

(中時)