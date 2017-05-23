改車的人白天在吸毒？綠議員挨轟腦袋裝大便

台中市議員范淞育。（資料照,盧金足攝）

民進黨台中市議員范淞育失言稱「台灣的改裝傢伙，白天都在睡覺或吸毒」。(擷取自范淞育臉書)

民進黨台中市議員范淞育日前在臉書上與網友討論改裝車議題時，竟稱「台灣的改裝傢伙，白天都在睡覺或吸毒」，引來上千名網友不滿，並要求他出面道歉。該篇失言的留言已遭刪除。

政府近期嚴抓改裝汽機車，有許多網友紛紛到蔡英文臉書留言，請政府正視目前台灣改裝汽機車問題；並抨擊，環保局、監理站 警察執法單位等，專業度嚴重不足，原廠排氣管也開單；要求政府提供可比照國外變更車體，在不影響行車安全的部份合乎法規；若被惡意檢舉，政府需支付民眾請假之當天工資。

台中市議員范淞育日前在臉書呼應台中市警方取締噪音改裝車的新聞，有名網友表示，台灣(包含台中市)改裝汽機車的都是有錢人、年輕人的愛好，要從根本處理。該網友表示應該要連續重罰，甚至吊銷駕照，「不然其實罰款驗完車一樣裝回來沒人在怕的！而且驗車機關單位也要注意有無『狸貓換太子』」。

范淞育則回應這是教育與公德的問題，在國外年輕人愛改裝汽機車，但人家不會夜深人靜時出來嚇人，「台灣的改裝傢伙白天都在睡覺或吸毒，晚上興奮時才會相約出來壯壯膽」。該言論一出立刻引來大批車友不滿，紛紛湧入范淞育臉書要他道歉。

網友表示「我改車，但我不吸毒，請問為何要把改裝車跟犯罪聯合在一起?」、「腦袋是拿來思考的，不是拿來裝大便的，發那啥言論」、「打過去服務處說正在處理中，是在處理什麼？處理刪留言嗎？」、「你說國外的改裝車都是白天出來，不然我在日本晚上看很漂亮很時尚的非原廠車是什麼東西？？」、「你這樣是毀謗眾多玩車的同好，必須公開道歉」、「笑死以後抓到改裝順便驗尿好了」、「我現在才知道，改裝車的民眾都是在吸毒耶」、「都當官了發言前有沒有經過大腦？」、「想紅也不是這樣」、「議員可以不要假借改裝話題來炒人氣好嗎」。

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(中時電子報)