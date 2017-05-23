通俄門！川普曾令情報頭子擋FBI調查

美國總統川普的頭像海報。(圖/美聯社)

近日美國政壇調查2016大選期間川普「通俄門」事件如火如荼，川普趕快藉機出國進行首次外交訪問，逃到沙烏地阿拉伯避一避風頭，想讓處在新聞眼的風暴暫時落幕，但是《華盛頓郵報》(The Washington Post)22日還是挖出，川普早在今年3月就曾要求2名情報頭子幫忙阻擋FBI調查「通俄門」。

根據《華郵》最新報導指出，2名現任和2名前任美國官員說，今年3月川普曾經要求2名高階國家情報官員，幫他阻擋FBI調查去年大選，他的競選團隊和俄羅斯官員之間的祕密勾當。

美國前FBI局長柯米。(圖/美聯社)

報導稱，川普分別跟國家情報總監科茨(Daniel Coats)和前總監羅傑斯(Michael S. Rogers)要求他們公開出面，否認目前所有有關2016大選期間與俄羅斯串通的證據。但是他們2人都認為這麼做非常不適當，因而拒絕配合川普的要求。

今年3月20日，前FBI局長柯米就開始調查川普競選團隊和俄國政府之間的通聯，川普也在當下立馬尋求科茨和羅傑斯的幫忙。更早在今年2月時，川普也同樣要求多名高級國會議員和情報官員，主動告訴記者目前沒有證據證明他在去年大選期間和俄國有曖昧聯繫。

(中時電子報)