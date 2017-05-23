新北推行動博物館 一卡皮箱走透透

新北市玟化局推出行動博物館，一卡皮箱就能四處展覽。（葉德正攝）

新北市文化局推出行動博物館，打破實體博物館空間限制，將博物館展覽內容模組化，收入一卡皮箱中，就能機動到四處各地展覽，還能配合地點大小，隨時變身，社區廣場、學校教室，甚至是辦公室，都能成為博物館。

文化局長林寬裕在今日市政會議時表示，過去新北市各大博物館推出的展覽，常在展期過後就存入庫房，若將卸展後物件重新組合，巡迴不同地區展出，能讓博物館「公共性」發揮最大價值，拉進博物館與民眾距離，也可行銷博物館，吸引民眾前往博物館參觀。

林寬裕說，雖過去各博物館也有到學校社區巡迴，但機動性和公文書往來常讓申請者卻步，行動博物館通常只要2人1車就能搞定，若人力足夠，可以達成今天申請明天到場展覽。

林寬裕表示，目前推出的行動博物館模組包括有坪林茶博館「打開鍊茶師的神祕多寶格」、新北市圖書館「行動書房」、十三行博物館「考什麼古？」、黃金博物館「遇見黃金城」、淡水古蹟博物館「那一年的清法戰爭」與鶯歌陶瓷博物館「土的魔法箱」，未來新北市博物館舍可望各推出五到六個模組，彼此組合搭配，雖然無法完全複製博物館參觀經驗，但能延伸展覽的影響力及效益。

(中時)