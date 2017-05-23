英爆炸案目擊者驚恐回憶血腥影像 頭髮上有人皮
美國歌手亞莉安娜(Ariana Grande)今在英國曼徹斯特體育館(Manchester Arena)舉行的演唱會發生疑似是恐攻的炸彈爆炸，目擊者回憶當時情況表示，演唱結束後沒多久就發生驚天動地的爆炸，觀眾倉皇逃命，許多人流血，目擊者還有發現疑似是人皮的東西掉進頭髮裡。
英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，來自蘇格蘭北拉奈克郡(North Lanakshire)的Abby Mullen說，她和朋友要走的時候炸彈在近距離爆炸，傷者的皮膚和臉部碎片噴到她的頭髮和包包上。她到現在頭髮裡還有一些不知道是甚麼的東西，Mullen說「那些聲音、血跡和不知所措跑來跑去的人，有些人有斷肢或皮膚掉了等等，暫時都會盤踞我和其他在場的人的腦海裡。」
來自里茲(Leeds)的Gary Walker和其妻本來在演唱會的大廳等著要接女兒，但當人群慢慢散場時突然出現一到強光、爆炸聲和煙霧。他覺得腳和腿有點痛，而妻子也說：「我需要躺下來」，後來發現她肚子上有傷，腿也疑似斷了。 Walker發現他們距離爆炸點不過3公尺，只有獲得這樣的傷勢算是相當幸運。
他指出爆炸發生的地點是在靠近大廳的門的附近，旁邊有販賣商品的商店，爆炸後他看到地上一堆玻璃和螺帽，Walker認為這些螺帽可能原本就被放在炸彈裡，因為沒人知道這些螺帽怎麼來的。他的兩名女兒說爆炸後所有人都在哭和奔跑，最後用手機聯絡上了爸媽。
另外一名帶13歲女兒去看演唱會的David Richardson說，演唱會結束後燈光亮起，所有人開始離開。第一次爆炸聲響後他轉頭看，發現發生在靠近其中一出口的地方，他以為是有人惡作劇但又立即發生第二次爆炸，他和女兒逃出後發現有些人身上都是血。
(中時電子報)
文章來源：'The blood, the sound, the body parts...it will never leave my mind': Witnesses tell of horrific scenes at Manchester Arena 'terrorist attack'
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