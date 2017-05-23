演唱會血肉橫飛19人亡 亞莉安娜傳大崩潰！

亞莉安娜得知演唱會死傷嚴重，心情大受影響崩潰。（圖／達志影像）

亞莉安娜周一在英國曼徹斯特舉辦演唱會，沒想到尾聲時卻發生爆炸意外，目前造成至少19人死亡，震驚各地。不過警方最新調查進度是發現新的爆炸裝置，已經拆下交給警方保管，更有相關人士研判，此案恐與自殺炸彈客有關，而亞莉安娜得知有19位歌迷身亡，傳出她情緒大受影響，崩潰自責。

亞莉安娜演唱會在經過一陣混亂後，警方也發出最新聲明，強調目前至少有19人身亡、50人受傷，且有指此事恐與自殺炸彈客有關，而外媒《TMZ》更報導炸彈疑似是釘子炸彈，現場爆炸時血肉橫飛，場面相當驚悚。儘管亞莉安娜本人安全無虞，但她在得知歌迷為了聽她演唱會身亡後，她傷心欲絕、情緒崩潰、更讓她相當自責。

而亞莉安娜原計畫本周四將繼續在倫敦的O2體育館開唱，但現在恐怕會因安全理由而取消，且傳出她已經沒有絲毫心情再演出，讓不少歌迷相當心疼。

(中時電子報)