紐約義演復出大成功 謝金燕返國終於開口說…
「電音女神」謝金燕17日依照父親豬哥亮遺願，強忍傷痛飛到美國紐約的皇后大學，為慶祝紐約花蓮慈惠堂堂慶義演開唱，過程中數度哽咽，但仍強撐完成演出，這也是她繼去年6月在高雄巨蛋開唱後，睽違1年首度復出，獲得現場觀眾與外界熱烈迴響，義演結束後，今天謝金燕按照行程在清晨5點返抵台灣，在機場也難得開口說話了。
謝金燕去年開「蹦蹦趴」演唱會，當時拋下震撼彈，宣布要給媽媽一個平靜的生活，決定暫退台灣演藝圈，讓外界相當驚訝，據《自由時報》報導，今謝金燕完成演出後終於返回家鄉，一身素淨白T、牛仔褲，頭上則戴著黑色棒球帽、墨鏡以及黑口罩，包緊緊相當低調，面對媒體頻頻詢問，她沿路牽著朋友的手，不願多說話，直到進電梯臨關門前，終於轉身五度鞠躬致意，開口說：「謝謝你們，謝謝大家，大家辛苦了」，一路鞠躬到關門。
據悉，謝金燕這次在美國復出登台，門票幾乎售罄，也有眾多粉絲透過網路、電視收看她的演出，反應相當不錯，當時台下信眾們更拱她明年再登小巨蛋，擔當2018台北母娘文化季小巨蛋演唱會公益演出壓軸，而謝金燕在台上聽到這樣的邀請，也欣然接受，加上她在豬哥亮過世前父女破冰，讓粉絲相當期待看見「姐姐」在台灣全面復出。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。