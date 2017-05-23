紐約義演復出大成功 謝金燕返國終於開口說…

謝金燕今返抵台灣，跟日前出國時一樣，打扮相當低調，最終開了金口，感謝媒體與粉絲守候。(中時資料照片)

「電音女神」謝金燕17日依照父親豬哥亮遺願，強忍傷痛飛到美國紐約的皇后大學，為慶祝紐約花蓮慈惠堂堂慶義演開唱，過程中數度哽咽，但仍強撐完成演出，這也是她繼去年6月在高雄巨蛋開唱後，睽違1年首度復出，獲得現場觀眾與外界熱烈迴響，義演結束後，今天謝金燕按照行程在清晨5點返抵台灣，在機場也難得開口說話了。

謝金燕去年開「蹦蹦趴」演唱會，當時拋下震撼彈，宣布要給媽媽一個平靜的生活，決定暫退台灣演藝圈，讓外界相當驚訝，據《自由時報》報導，今謝金燕完成演出後終於返回家鄉，一身素淨白T、牛仔褲，頭上則戴著黑色棒球帽、墨鏡以及黑口罩，包緊緊相當低調，面對媒體頻頻詢問，她沿路牽著朋友的手，不願多說話，直到進電梯臨關門前，終於轉身五度鞠躬致意，開口說：「謝謝你們，謝謝大家，大家辛苦了」，一路鞠躬到關門。

據悉，謝金燕這次在美國復出登台，門票幾乎售罄，也有眾多粉絲透過網路、電視收看她的演出，反應相當不錯，當時台下信眾們更拱她明年再登小巨蛋，擔當2018台北母娘文化季小巨蛋演唱會公益演出壓軸，而謝金燕在台上聽到這樣的邀請，也欣然接受，加上她在豬哥亮過世前父女破冰，讓粉絲相當期待看見「姐姐」在台灣全面復出。

(中時電子報)