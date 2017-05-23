蔡政府外交官辱毛利國王沒用 年薪反升破5百萬

紐西蘭毛利國王幕僚長朗基希羅亞赴立院受訪時證實，確實有聽到我官員說「毛利國王沒有用」。（資料照/記者陳建瑜攝）

民進黨立委陳瑩之前踢爆，準備調任澳洲副代表（公使）的亞太司副司長林恩真去年12月當著紐西蘭毛利國王幕僚長朗基希羅亞面前說，「毛利國王沒有用」。如今傳出林恩真被「貶官」到奧地利接任參事，年薪反被加薪，超過5百萬台幣，月入約36萬。國民黨文傳會副主委洪孟楷批評「外交不是酬庸，蔡政府別拿人情踐踏專業!」

原本要調任澳洲副代表（公使）的亞太司副司長林恩真被綠委陳瑩指出，去年12月立法院長蘇嘉全宴請毛利國王幕僚長，林恩真當時說，她在紐西蘭待6年，從未跟毛利國王接觸過，還脫口而出「毛利國王沒有用」，在場的國王幕僚長朗基希羅亞聽得懂中文。

如今傳出亞太司副司長林恩真即將「貶官」轉派奧地利接任參事，但因駐奧地利的地域加給每月2300美元，反而比澳洲的1450美元還要多，算一算其他津貼總和，林恩真年薪不降反升，超過500萬台幣，月薪約36萬。

國民黨文傳會副主委洪孟楷批評蔡政府此種作法，看在國人眼裡，實在難以想像，在國內都會鬧笑話說他國國王「無用」的官員，如此口不遮攔；如今再派外國，明降暗升。到底是林後台背景太硬、還是蔡政府執意酬庸？可以得知，這已經是踩到踐踏外交專業的紅線了！

洪孟楷說，外交事務千百種，而細膩及專業是不變的真理。但日前才傳出在外賓餐宴上鬧國際笑話的林恩真，如今外派奧地利，國人不禁要問，難道沒有其他更合適的人選嗎？在國內管不住自己嘴巴，到國外不會更加肆無忌憚？

蔡政府一方面說台灣外交處境困難，處處受中共打壓，但如果持續以意識形態分自己人、外人，是自己人就升官發財無一不可，那麼外交道路就不是任何人的阻擾，而是蔡政府自己關上大門、自我設限。

洪孟楷說，外交部在這件事情上，確實應該出面說明，其專業考量為何？而連被綠營立委監督都敢如此咨意妄為，其他看不見的角落，又有多少見不得光的事情？實在不敢深想！

(中時電子報)