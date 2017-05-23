眼皮左跳財右跳災？ 跳超過一周該就醫檢查
眼皮一直跳，老一輩的人一定告訴你：左眼皮跳財、右眼皮跳災，甚至要你邊捏眼皮邊念一段台語俚語，根據醫學研究，眼皮跳可能是睡眠不足、用眼過度導致，但也可能病毒感染或外傷造成神經異常，造成眼皮肌肉不自覺抽跳。
據《蘋果日報》報導，衛福部桃園醫院眼科王璋驥醫師指出，現在人沉迷於智慧型手機、平板電腦，容易用眼過度、睡眠不足，造成控制眼皮肌肉的神經異常，眼皮就會跳動；想要改善眼皮跳動，就必須要調整作息，睡足7~8小時，節制3C產品的使用時間，並冰敷眼皮，使神經穩定。
王璋驥醫師提醒，當已經做了上述改善方法後，眼皮仍持續跳動超過1週，應要就醫檢查，可能是顏面神經受到病毒感染或是外傷所造成的眼皮異常跳動，像是感冒病毒侵襲第7對腦神經，就會造成眼皮無法正常開啟、下垂或是異常跳動的問題；而外傷造成第3對腦神經受損，就會使眼皮無法正常閉合及抽跳。
若是幾日內的眼皮跳動，就應該讓眼睛適度休息，而跳超過1週，就別再相信左跳財、右跳災的方言，趕緊就醫吧！
(中時電子報)
關鍵字：眼皮
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