NBA》比誰打球髒嗎？ 柯瑞猛批前隊友
勇士雖然在西區決賽連續3場擊敗馬刺，取得聽牌優勢，但場上焦點卻是比誰打球髒，史提芬柯瑞23日賽前直接點名前隊友、馬刺替補中鋒德拉蒙的掩護頂腳動作很髒，兩隊互批對方球員打球不乾淨。
勇士先發中鋒帕楚利亞在首戰第三節伸出「無影腳」讓馬刺頭號戰將里歐納德的左腳踝大扭，至今仍無法出賽，緊接著帕楚利亞在第二戰也受傷，甚至連乖乖牌的艾卓吉也跨出小步險些毀了杜蘭特。
第三戰終場前4分多鐘，史提芬柯瑞在底線進行防守的時候，曾在2013-14短暫待過勇士的德拉蒙，趨前用左膝頂了柯瑞的左大腿，並且順勢將柯瑞推倒在地，這個舉動柯瑞雖然沒有受傷，但還是引起柯瑞不滿，「我知道德拉蒙不是一位打球很髒的球員，但是他那個掩護動作確實不乾淨，幸好我沒有傷。」
勇士代理總教練布朗也認為，現場確實很難判斷，但經過錄影帶審視後德拉蒙的確是非法掩護，而且動作太粗魯了。
(中時電子報)
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