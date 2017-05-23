MLB》安打少皇家1支 洋基靠3轟助拳奪勝

賈登納連兩戰開轟，扮洋基逆轉的關鍵要角。(美聯社)

洋基昨役對光芒，靠賈登納(Brett Gardner)和桂格瑞斯(Didi Gregorius)挺身而出，奪得比賽勝利，23日他們回到主場對戰皇家，這兩人又再扮關鍵要角，在球隊落後局面下，接連轟出全壘打，助球隊逆轉戰局，加上卡特(Chris Carter)也貢獻陽春炮，就靠這3發全壘打，洋基儘管安打數少皇家1支，仍以4比2贏球。

洋基前一場比賽擊敗光芒王牌阿契(Chris Archer)，中止3連敗，此役挾贏球氣勢回主場戰皇家，雖是皮內達先於3上失守，讓皇家靠邦尼法西歐(Jorge Bonifacio)陽春炮領頭，單局敲3支安打先馳得點，取得2比0領先。不過今年在主場有14勝6敗佳績的洋基，可不會輕易讓對手在自己家中撒野。

先是賈登納率先出擊，3下從皇家先發瓦加斯(Jason Vargas)手中轟出陽春炮，接著4下2出局一壘有人時，換桂格瑞斯發威，用一發2分炮助球隊逆轉戰局。皮內達度過首局亂流後，一路投到6局都未再失分，他7上解決1人次、被打1支一壘安打後退場，總計他6.1局投球失2分，另有6K，連3場優質先發。

皮內達退場後，洋基鐵牛陣再度發揮壓制力，3名投手輪番上陣，僅被打1支安打、無失分，完全不給皇家反撲機會，加上卡特7下轟出一發陽春炮，助洋基領先擴大到2分，奠定勝基。最後洋基儘管6支安打少皇家1支，但3轟加持下，以2分之差贏球，斬獲2連勝。

(中時電子報)