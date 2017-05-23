陸人打臉「台灣像世外桃源」 綠營拍手叫好

藍濤亞洲總裁黃齊元撰文分享大陸朋友訪台經歷，並道出台灣漠視大陸崛起，在孤立的環境中，坐以待斃的殘酷事實。一帶一路概念提出來後，陸企在各國建造燃煤電站，圖為印尼巴厘島一期燃煤電站（圖╱新華社）

在世界各國積極聯盟，開啟經濟新窗口之際，台灣卻滿足於空泛的「小確幸」，與全球趨勢形成極大代溝，前景堪慮。藍濤亞洲總裁黃齊元撰文分享大陸朋友訪台經歷，並道出台灣漠視大陸崛起，在孤立的國際環境中，坐以待斃的殘酷事實。

黃齊元在《商業周刊》專欄撰文指，一位大陸朋友日前來台參加「亞洲矽谷高峰論壇」，談及對台灣政府努力招商、發展明日科技看法時，他表示理解台灣企圖與世界連結的雄心，但演講過程中，有人提及「紅色供應鏈」威脅，卻沒人點出中國在全球科技發展上的角色，「感覺非常怪」。

另外，桃園地方官員在論壇上，將桃園譽為「世外桃源」，盼各界能加強投資，大陸友人在致辭中回應，世外桃源意指與世隔絕，對整體發展並非好事，兩岸能組「桃園三結義」最好。雖當天可說是綠營盛會，但他這席話卻贏得滿場掌聲。

黃齊元說，非常贊同大陸朋友說法，台灣和世界距離漸遠，但大多數人卻自以為安穩，未察危機四伏。「一帶一路」高峰論壇聚集眾多國際組織、國家代表及元首，顯見中國當上世界老大雄心，但蔡政府只關心WHA能否與會，漠視一帶一路、亞投行，以狹隘視野看世界，台灣果真可謂「世外桃源」。

隨著大陸強勢崛起，躍居國際重要角色，台灣變得無足輕重，連大陸一省份都不如。黃齊元表示，台灣逐漸「北韓化」，卻也贏不過軍力堅強的北韓，並說台灣最大弊病在「心態」，頻繁忽視國際趨勢、倚賴美日撐腰，如同坐以待斃，全球各國正互相連結，沒有人能孤獨存在，「台灣要改變的不只是蔡政府，而是大部分台灣人的心態」。

(中時電子報)