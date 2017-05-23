小小瑜國手級蝶式超強 「咻咻」游根本美人魚
女星小小瑜（張芯瑜）以歌手之姿踏入演藝圈，其實她出道前是叱吒風雲的游泳健將，曾在全中運勇奪7面金牌，甚至打破大會4項記錄，張芯瑜泳技精湛，近日她就曬出游蝶式影片，展現前游泳國手矯健身手，「咻咻」游泳驚艷網友。
小小瑜水中如魚得水，近日在韓國旅行的她，在臉書曬出游泳影片，並寫下「咻咻 #蝶式」，張芯瑜在水中輕鬆扭動身體，游出蝶式，伸展雙臂的泳姿很有氣勢，小小瑜秀出驚人泳技，讓網友大讚超強「根本海豚來著！！」、「女飛魚出沒主（注）意」。
不只小小瑜泳技引人注目，身穿藍色上衣、超短泳褲的她，趴在泳池畔秀出白皙美腿，俏麗宛如美人魚，搭配她精湛泳技，更是讓粉絲直誇是「美人瑜」，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。