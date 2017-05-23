小小瑜國手級蝶式超強 「咻咻」游根本美人魚

小小瑜展現國手級矯健身手，蝶式泳姿驚艷網友。（圖／取材自小小瑜 張芯瑜臉書）

女星小小瑜（張芯瑜）以歌手之姿踏入演藝圈，其實她出道前是叱吒風雲的游泳健將，曾在全中運勇奪7面金牌，甚至打破大會4項記錄，張芯瑜泳技精湛，近日她就曬出游蝶式影片，展現前游泳國手矯健身手，「咻咻」游泳驚艷網友。

小小瑜水中如魚得水，近日在韓國旅行的她，在臉書曬出游泳影片，並寫下「咻咻 #蝶式」，張芯瑜在水中輕鬆扭動身體，游出蝶式，伸展雙臂的泳姿很有氣勢，小小瑜秀出驚人泳技，讓網友大讚超強「根本海豚來著！！」、「女飛魚出沒主（注）意」。

不只小小瑜泳技引人注目，身穿藍色上衣、超短泳褲的她，趴在泳池畔秀出白皙美腿，俏麗宛如美人魚，搭配她精湛泳技，更是讓粉絲直誇是「美人瑜」，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)