NBA》球隊如能補強戰力 豪哥：明年進季後賽

林書豪受訪時表示，如果球隊能補強戰力，自己維持健康狀態，籃網有機會在明年闖進季後賽。(美聯社資料照)

本季戰績墊底的籃網，早早就進入休兵調整階段，更讓人扼腕的是獲得選秀樂透籤王，卻因幾年前的交易案必須拱手給塞爾提克。林書豪23日在受訪時表示，如果球隊能在夏天有要補強戰力，明年進軍季後賽不是問題。

林書豪說，球隊在夏天的目標就是從自由市場延攬出色的球員，而且全隊都能保持健康狀態，闖進季後賽不是夢想。

林書豪本季因傷缺席了46場比賽，籃網最終以20勝62敗作收。林書豪強調，「本季因為受傷，最擅長與破壞力的切入動作少了很多，平均每場比賽只上場24.5分鐘，如果下一個球季能不受傷的話，球隊晉級季後賽的機率將會大增。」

(中時電子報)