青年暑期社區工讀2個月4.5萬元 報名中

教育部青年署「青年暑期社區工讀計畫」，今年提供600個在全國各縣市302個非營利組織工讀的機會，工讀期間自7月1日至8月31日共2個月45,300元，現正開放大專院校學生報名中，有興趣者可至「RICH職場體驗網」投遞履歷至6月5日，額滿為止。

青年署表示，青年暑期社區工讀計畫，以從事社區產業、推動社會公益之非營利組織為工作場域，提供青年具有學習性及參與性之工作實務機會。同學除了可以藉由工讀賺取薪資外，還可進入職場體驗，了解實際的職場環境，提早規劃職涯。

今年青年暑期社區工讀計畫今年較往年增加職缺，月薪2萬2650元也高於基本工資，提供職缺的非營利組織，有致力於在地產業發展者，也有致力於推動社會公益的單位，且職缺內容相當多元，例如社區產業商品研發、社區導覽、文化資源調查、藝術空間規劃等。若有相關疑問，可電洽0800-885881計畫專案承辦單位詢問。

(中時)