新北抽驗端午食品 全數合格

新北市衛生局免費發放三偏磷酸鈉，可取代有害人體健康的硼砂。（葉德正翻攝）

端午節將至，新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共164件，檢驗結果全數合格。為讓民眾安心過節，新北市衛生局即日起提供3000份「三偏磷酸鈉」給民眾取代硼砂製做鹼粽，可至各區衛生所索取，每人限領1包，送完為止。

衛生局表示，今年追溯源頭至知名粽子工廠劉家肉粽、嘉義食品公司(呷七碗)、知名通路商家樂福、大潤發、愛買、全聯及各地餐飲店、傳統攤商抽驗粽子、鹼粽、香菇、糯米、蝦米、調味醬、蘿蔔乾、鹹蛋黃及豬肉等食品，總計150家業者，經檢驗衛生標準、防腐劑、漂白劑等添加物都符合規定。

衛生局提醒民眾，購買端午節食材不宜過量，新北市營養師公會也特別設計端午節惜食創意料理，讓吃剩的粽子可以自己在家DIY變身成粽香米漢堡或粽香燒賣，民眾可至衛生局網站下載食譜，讓端午節有趣又能吃得健康。

(中時)