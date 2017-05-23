新北抽驗端午食品 全數合格
端午節將至，新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共164件，檢驗結果全數合格。為讓民眾安心過節，新北市衛生局即日起提供3000份「三偏磷酸鈉」給民眾取代硼砂製做鹼粽，可至各區衛生所索取，每人限領1包，送完為止。
衛生局表示，今年追溯源頭至知名粽子工廠劉家肉粽、嘉義食品公司(呷七碗)、知名通路商家樂福、大潤發、愛買、全聯及各地餐飲店、傳統攤商抽驗粽子、鹼粽、香菇、糯米、蝦米、調味醬、蘿蔔乾、鹹蛋黃及豬肉等食品，總計150家業者，經檢驗衛生標準、防腐劑、漂白劑等添加物都符合規定。
衛生局提醒民眾，購買端午節食材不宜過量，新北市營養師公會也特別設計端午節惜食創意料理，讓吃剩的粽子可以自己在家DIY變身成粽香米漢堡或粽香燒賣，民眾可至衛生局網站下載食譜，讓端午節有趣又能吃得健康。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。