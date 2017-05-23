2017 native shoes台灣獨家春季限定－櫻の系列
春季到來，佈滿了濃厚的櫻花氛圍，空氣中染上一層浪漫的粉色氣息，來自加拿大的native shoes，今年5月推出台灣獨家春季限定櫻の系列，如此心動設計，立即穿出屬於自己的粉紅泡泡Life style。
深受女孩們喜愛的兩款經典鞋款Verona水手鞋、Jericho修身鞋，鞋身細長設計，穿上不僅立即顯瘦，全以夢幻滿載的嬌嫩櫻花、綠葉點綴，再以百搭白鞋為基底，將會在Facebook和Instagram掀起一陣穿搭風潮，並於5月5日全國心動上市。
(中時電子報)
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