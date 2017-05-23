英國恐攻事件 外交部：尚未接獲國人受影響
英國曼徹斯特市體育館發生爆炸案，外交部表示，據我駐英國代表處與曼徹斯特警方聯繫結果，目前已知死亡人數19人、50人輕重傷，尚未接獲我國人或僑胞受到影響之訊息。
外交部指出，英國曼徹斯特市體育館（Manchester Arena）22日晚間於美國歌手舉辦演唱會時發生爆炸案，疑似恐怖攻擊。
外交部強調，駐處已啟動緊急應變機制，協助釐清並掌握我在英國人僑民及留學生等之安全，同時與英國警政相關機關保持密切聯繫，目前並未接獲我國人或僑胞受影響之訊息，外交部及駐處將持續密切關注相關發展。
外交部說，已於第一時間向英國駐台機構「英國在台辦事處」表達悼慰致意，領事事務局已於網站開闢本案「平安留言板」，旅英國人及其在台家人倘有需要可留言運用，以向家人報平安。
外交部也提醒，在英國各大城市觀光、求學或商旅時，應隨時提高警覺，注意自身安全，並避免前往人潮聚集場所。在英國境內之國人如有緊急需求，可撥打我駐英國代表處緊急聯絡助電話（002-44）7768-938-765（英國境內直撥07768-938-765）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。
(旺報)
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