彰縣長青幸福卡實名制 冒用將停卡處罰

彰化縣政府的長青幸福卡，補助儲值額度讓65歲以上年長縣民免費搭乘公車。（彰化縣政府社會處提供）

彰化縣議會定期會，縣議員蕭文雄質詢時，反映有不少年長者公車族傳聞，持卡者因年邁行動不便、臥病在床，但卡片卻仍持續有刷卡扣款紀錄，憂心卡片冒用情形氾濫；對此縣府社會處回應，卡片採實名制限本人才能使用，都有派員定期稽查，違規者將予以停卡處罰。

彰化縣讓65歲以上長者申辦長青國民旅遊卡或長青幸福卡，每人每月可持卡免費搭乘縣內客運公車，補助額度每月1千元，若整月未使用或到月底仍有剩餘，隔月全部歸零並重新計算。

蕭文雄指，縣府發給年滿65歲縣民長青幸福卡，每人每月補助一千元額度儲值在卡片中，供長者搭乘客運時扣款，但他卻聽聞，有些持卡人明明不良於行，根本無法出門，更不可能搭乘客運，卡片卻持續有刷卡使用記錄，有遭到冒用情形。

社會處長黃淑娟表示，長青幸福卡採實名制，每張卡訂製時，都印有使用者本人的彩色照片、姓名和證號以供身分辨識，實際上要被冒用的機率少之又少；且社會處也會定期和不定期派員稽查，若經查獲違規使用將遭受停卡半年處分，從2015年8月起至昨天為止，總計有18件違規，目前仍有6件尚在停卡處分中。

黃淑娟強調，社會處不僅會派員稽查長青卡持有人的使用情況，也同步查核客運公司減少違規請款情事，總計曾被查獲過卡有異常情況、未依照規定核備，總計對各家違規客運公司裁罰47萬7千多元。

黃淑娟說，因多數長者額度都用不完，因此年度編列7000多萬元經費仍有剩，未來擬再開放彰化直駛溪頭、員林直駛溪頭、田中高鐵站到溪州公園等路線，鼓勵長者踴躍搭乘。

工務處長林漢斌指出，縣府補助縣內客運公司2078萬，採購12輛全新公車車輛，將分配行駛於三條新增的路線，目前路權已大致規劃完成，就等新車到位，下個月的公車審議委員會中就可確定上路啟用時間，最快年底可先行溪頭直達線，免去年長者到台中高鐵站轉乘的不便。

(中時)