曼徹斯特疑似發生恐攻 教部：我留學生目前無恙

英國曼徹斯特體育館發生疑似恐攻的炸彈爆炸，造成約20人死亡、百人受傷。教育部表示，我國有130位留學生在曼徹斯特大學就讀，到目前為止，所有學生都安全。

教育部表示，我國目前在英國有3920個留學生，主要集中在倫敦，在曼徹斯特大學的則有130人。曼徹斯特體育館爆炸案發生後，駐英國代表處教育組隨即跟曼徹斯特大學留學生聯絡，所有人目前都平安，未傳出有傷亡狀況。

(中時)