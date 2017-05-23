通俄門風波 俄強硬派接駐美大使

俄羅斯將派前國防部副部長安東諾夫為新任駐美國大使。（美聯社）

川普「通俄門」引發軒然大波，現任俄羅斯駐美國大使基斯里亞克被美國媒體指為「頭號間諜」與「最大間諜招募者」。俄羅斯聯邦委員會國際委員會22日召開閉門會議，審議任命前國防部副部長阿納托利·安東諾夫為新任駐美國大使。

據大陸環球時報報導，本月稍早，俄羅斯莫斯科之聲電臺就爆出過安東諾夫將成為新的駐美大使的消息。現年62歲的安東諾夫（Anatoly Antonov）畢業於俄羅斯外交官的搖籃莫斯科國際關係學院，他曾長期在俄外交部負責安全與裁軍事務，並領導俄羅斯代表團與美國進行相關問題與條約的談判。

2011年2月，安東諾夫被任命為國防部副部長，負責國際軍事及武器技術合作。直到2016年底，俄總統普京一紙命令將其從國防部調回到外交部。安東諾夫對西方持強硬立場，2015年被列入歐盟與加拿大的制裁名單。

俄羅斯《生意人報》稱，讓安東諾夫做駐美大使是在2016年秋季敲定的。當時，新的美國總統人選還未產生，俄高層判斷，希拉蕊可能當選。但在川普當選後，俄未重新審議讓安東諾夫赴美的決定。在議會兩院的國際委員會進行完聽證後，安東諾夫可能將於7月赴華盛頓履新。

現任駐美大使基斯里亞克（Sergey Kislyak）從2008年開始擔任這一職務，是俄羅斯最資深的大使之一。他被認為在美國關係廣泛、社交活躍，這也讓他捲入川普政府的「通俄門」。離開駐美大使職位後，俄羅斯將提名基斯里亞克為聯合國新機構反恐辦公室主任候選人。

(中時電子報)