航港局缺燈塔技工17名 月薪31K

航港局燈塔員工甄試，缺額17名。（圖／航港局提供）

交通部航港局為充實燈塔維護人力，訂於今年增補燈塔技工缺額17人。本次甄試作業委由財團法人印刷工業技術研究中心代為辦理，報名時間自106年6月2日至6月15日，一律採網路報名，筆試日期為6月25日，考試內容為基本電學、燈塔常識；口試及體能測驗日期為7月16日，口試包括儀態、語言表達、才識等，體能測驗為爬竿4公尺。

航港局表示，錄取人員依成績排名順序，分發至技工出缺之燈塔服務，工作性質需高空油漆、燈器保養、其他清潔維護工作等，僱用後先行試用3個月，期滿考核合格後正式僱用，初任燈塔技工薪資為每月新臺幣31245元，試用期間同正式僱用之薪資標準，另享有年終獎金、考績獎金、勞健保、退休金等福利。

分派服務地點如在澎湖、金馬等離島燈塔，依「各機關學校公教員工地域加給表」另給予地域加給。本次甄試簡章將於5月23日起登載於網際網路，歡迎上網查詢：地點如在澎湖、金馬等離島燈塔，依「各機關學校公教員工地域加給表」另給予地域加給。

(中時)