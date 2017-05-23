北市府砸1.3億換發光路牌 王鴻薇批亂花錢

北市議員王鴻薇發現，市府今年一口氣砸1.3億更換2700多面發光路牌，痛批美其名是迎接世大運，實則好大喜功、亂花錢。（陳燕珩攝）

一面路名牌要價2.7萬？北市議員王鴻薇發現，市府近年在市內主要道路更換「內照式路名牌」，目的是提高夜間能見度，增加行車安全，但現在優先裝在照明充足的幹道，昏暗巷道反而不設，實在本末倒置，今年更一口氣砸1.3億更換2700多面發光路牌。她痛批，美其名是迎接世大運，實則「好大喜功」。

王鴻薇指出，市府將路牌換成內照式標誌，盼能增加夜間能見度，但是目前已更換的信義路、仁愛路、南京東路等都是主要幹道，燈光相對明亮，平時她經過根本感受不出變化，效果很有限；反觀昏暗、易肇事的路段卻不優先設置，實在很不合理。

王鴻薇還發現，市府前年和去年均編列960萬預算，執行路名牌的更新維護，但今年預算竟一口氣飆到1.3億，光是一面140乘80公分的路牌，就高達2萬7000元，比舊式路牌6000元高出太多。她質疑，全市有上萬個路牌，若全部都要更換得花多少錢？

據交工處的說法，今年預算暴增是為配合世大運，維護用路人的行車安全，因此更換車流量大的忠孝東路、中華路等16條主要幹道路牌。但王鴻薇質疑，世大運選手都由專車接送，觀光客也多搭大眾捷運系統，根本不用自己開車找路，這是假世大運之名，行浪費之實。

她要求，市長柯文哲不要好大喜功，錢要花在刀口上，既然編了1.3億元，應有效運用在暗巷，不必在燈光明亮的路段錦上添花。

交工處許文彬總工程司說，內照式路牌主動發光，可讓用路人辨識的距離增加，因為有導光板、LED發光條等技術，一面報價確實要2到3萬，不過今年大量製作後，廠商有打6到7折，今年會施作309個路口、2776面路牌，剩下的預算也會投入增設，未來會照議員要求檢討，優先施作較複雜的路口。

(中時)