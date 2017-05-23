蔡啟芳嗆兒斷絕父子關係 蔡易餘：爸是幹話之王

蔡易餘受訪時表示，父親只是在講幹話，是幹話之王。（陳信翰攝）

蔡易餘受訪時表示，父親只是在講幹話，是幹話之王。（陳信翰攝）

前立委蔡啟芳呼籲特赦前總統陳水扁，還不惜嗆兒子蔡易餘，要求他當立法院司法法制委員會召委，如不把《赦免法》之修正案排入議程，父子關係就結束！蔡易餘受訪時表示，父親只是在講幹話，是幹話之王。

曾是民進黨「立院三寶」之一的蔡啟芳，兒子蔡易餘繼承衣缽選上立委，不過即使退出政壇，蔡啟芳對特赦陳水扁一事還是不遺餘力，他在臉書上表示，先不論陳水扁是否有罪，只要是換法官陳水扁就是無罪，道理就是這麼簡單。他也聲明，立院本會期蔡易餘是司委會召委，如果不把把赦免法之修正案排入議程，那父子關係就結束!

蔡易餘受訪表示「父親臉書，很明顯的他應該是在講幹話，大家都知道，我爸爸是講幹話之王。」

(中時)