蔡啟芳嗆兒斷絕父子關係 蔡易餘：爸是幹話之王
前立委蔡啟芳呼籲特赦前總統陳水扁，還不惜嗆兒子蔡易餘，要求他當立法院司法法制委員會召委，如不把《赦免法》之修正案排入議程，父子關係就結束！蔡易餘受訪時表示，父親只是在講幹話，是幹話之王。
曾是民進黨「立院三寶」之一的蔡啟芳，兒子蔡易餘繼承衣缽選上立委，不過即使退出政壇，蔡啟芳對特赦陳水扁一事還是不遺餘力，他在臉書上表示，先不論陳水扁是否有罪，只要是換法官陳水扁就是無罪，道理就是這麼簡單。他也聲明，立院本會期蔡易餘是司委會召委，如果不把把赦免法之修正案排入議程，那父子關係就結束!
蔡易餘受訪表示「父親臉書，很明顯的他應該是在講幹話，大家都知道，我爸爸是講幹話之王。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。