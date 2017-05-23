應年繳544萬 蕭永達檢舉陳星涉逃漏稅

民進黨高雄市議員蕭永達檢舉補教名師陳星涉嫌逃漏稅。（資料照／王錦河攝）

高雄市議員蕭永達因指控補教界狼師案一戰成名，他今（23）日向財政部高雄國稅局提出檢舉，稱陳星一年應繳所得稅544萬元，卻涉嫌逃漏稅。

據《自由時報》報導，蕭永達表示，蒐集的資料顯示，陳星分別在台北、台中、台南、高雄等5間補習班教書，年所得超過1500萬元，以45%稅率計算，每年應繳交所得稅544萬元。但陳星少報收入金額，涉嫌逃漏所得稅，依所得稅法110條、稅捐稽徵法21條，可補徵5年應納稅額且處以罰鍰。

至於陳星究竟少報多少稅，蕭永達受訪時僅稱「陳星少報很多」；年收入1500萬元又是如何計算，蕭永達表示，根據學生人數乘以每學期學費，金額約4000萬元，陳星團隊和補習班人事費用應各分2000萬元，實際上團隊成員只領到500萬元，陳星拿走了1500萬元。

高雄國稅局表示，為保障個人隱私，不便透露陳星的所得稅額。蕭永達議員的檢舉將轉由台北市國稅局處理，因陳星是在台北繳稅，戶籍地可能設在台北市。

除了蕭永達，民進黨立委林俊憲日前也針對陳星掛名的公司進行調查，由於該公司員工僅10人、資本額500萬元，過去幾年卻年年得標政府2、3000萬元的標案，引發外界質疑。如今蕭永達也提出檢舉，無非要逼陳星盡速出面說明。

(中時電子報)