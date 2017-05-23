赴美救夫 李凈瑜：美國只是第一站
台灣人權工作者李明哲被中國大陸關押至今下落未明，其妻李凈瑜因此赴美求援。李今表示，台灣因受到國際援助，而改變台灣威權統治的面貌，因此國際救援是她必走的行程，「美國只是第一站」，將持續不斷往前走；她說，「作為人權工作者，我們沒有悲觀的權利。」
李凈瑜日前赴美出席聯邦眾議院外交委員會的「失蹤、監禁與虐待在中國：妻子為丈夫自由申訴」聽證會，求助美方施壓大陸，儘速釋放其丈夫，今則舉行記者會說明美國行。
「今天是李明哲『被失蹤』的第66天」，李凈瑜表示，她此行是援引美國國內法、台灣關係法，依法要求美國國會及政府履行對台灣的責任與義務，也拜會美國行政、立法及白宮。根據條文內容，「維護及及促進所有台灣人民的人權是美國的目標。」
李凈瑜說，台灣關係法內的「人權條款」尚未被我國政府或民間單位所引用，不只李明哲案。事實上，台灣參加WHA的權利，同樣是攸關2300萬人醫療、健康的人權，建議政府或許可依此，請求美國履行台灣的責任與義務。
被問到是否認為台灣政府救援不力，李凈瑜說，她出國時清楚認知，「我必須跟我國家站在一起」，清楚了解援救李明哲的困境，所以她只能自己尋求國際救援。
不過，李凈瑜也指出，她仍對國家在救援李明哲一事感到「難過」，尤其國安局副局長周美伍竟在國會中，公然說出「中國不會抓錯人」，是否代表李明哲被抓是活該？她不解周的國家認同及忠誠度。
(中時)
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