苗栗縣龍舟錦標賽29日登場　45支勁旅競逐

兩廣醒獅團的舞龍舞獅民俗表演，為龍舟點睛下水儀式熱鬧暖場。（陳慶居攝）

縣長徐耀昌（右起）、立委陳超明、縣議員邱鎮軍及前議員陳碧華等人，為龍舟點睛。（陳慶居攝）

龍舟點睛後下水，接著舉行祭江儀式，龍舟錦標賽揭開序幕。（陳慶居攝）

苗栗縣龍舟錦標賽預定29日於端午節前日，在頭屋鄉湖光山色的明德水庫登場，將有45支勁旅角逐，精彩可期。縣長徐耀昌23日率同頭屋鄉長江村貴及地方各界，舉行龍舟點睛下水及祭江儀式，為今年龍舟錦標賽揭開序幕。

苗栗縣政府與頭屋鄉公所表示，龍舟錦標賽向來為中部地區指標性的端午賽事，每年由縣內鄉鎮爭取主辦權，今年連3年於頭屋明德水庫舉辦，地方認為有助推動地方觀光休閒產業。

主辦單位指出，今年選手陣容相當堅強，45隊來自全縣好手報名爭奪殊榮，選手對於此次賽事也十分期待，預期比賽熱鬧程度將更勝往年。

鄉長江村貴表示，明德水庫湖光山色迷人，民風純樸，交通便利，很適合規畫1日或2日輕旅行，境內有吊橋、環湖步道、生態園區、太陽能遊艇、單車、休閒養生會館，特色民宿、香草花園、客家風味餐等，在觀看賽事之餘，同時可飽覽美景，品嘗美食，歡迎全國民眾踴躍前來參加本次龍舟活動。

活動當天由兩廣醒獅戰鼓團祥獅獻瑞開場，並邀謝其國客家藝術團、戊己民俗雜技團、傳源藝術文化團等優質團體帶來精彩的表演，還有水資源政令宣導有獎徵答。

會場也舉辦縣內兒童寫生比賽，「午時立蛋樂趣多」、「香包DIY」活動，或至大會服務台打卡、闖關拿免費船票，可搭乘富貴屋太陽能遊艇環湖。

適逢連續假日、車潮壅塞，屆時周邊將實施交通管制，開車民眾請依規定沿線停車，或多加利用活動接駁專車，詳細接駁資訊可至活動網站查詢，或洽頭屋鄉公所037-250078轉50。

上午參與點睛下水儀式的地方人士，還有立委陳超明、徐志榮夫人王慧珍、縣議員邱鎮軍及前議員陳碧華等多人。

(中時)