中市63歲男子墜落環河路溪床 搶救不治

一名男子今天上午橫躺在西屯區環河路旁的大排水溝，消防人員動員搶救。（盧金足翻攝）

消防與救援人員從3公尺深的溪床救援藍姓男子，但救起時已回天乏術。（盧金足翻攝）

台中市西屯區環河路旁的大排水溝，今天（23日）上午被民眾發現63歲的藍姓男子橫躺在溪床上，消防人員獲報後立即到場搶救，救援人員到達檢視搶救環境，評估以西屯分隊器材車上吊臂系統施做救援，利用長背板固定順利從溪床救出，已無生命跡象。

市警局110接獲通報指出，環河路內新庄仔溪附近的大排水溝內溪床，距離地面約3公尺，有一名男性民眾躺在溪床上。

黎明及西屯分隊出動救災車輛及人員，由小隊長江奇融帶隊前往救援，對躺在溪床的藍姓男子數度呼叫都沒有反應，急需救援，救援人員到達檢視搶救環境，評估以西屯分隊器材車上吊臂系統施做救援。

救援人員下至水溪床上，經檢傷發現男性頭部有外傷、左耳有出血，已無生命跡象，利用長背板固定順利從溪床救出，由黎明91處置後緊急送往林新醫院。

警方調查，藍姓男子疑因久病厭世，已通知家屬進一步釐清墜落溪床的原因。

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(中時)