5月23日中視午間新聞搶先看

美小天后亞莉安娜演唱會遭攻擊 19死50傷

23歲美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）周一晚間在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會時，發生爆炸，在現場欣賞演唱會的觀眾慌忙逃生，大批警力與救護車趕到現場，警方證實已至少19死50傷，目前視為恐怖攻擊調查。

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押53天後首露面 朴槿惠戴銬出庭

涉嫌收賄的南韓前總統朴槿惠今天上午首次出庭受審，成為當地第3位坐上法院被告席的前總統。這也是朴槿惠被收押後時隔53天首次公開露面。她戴著手銬，神情憔悴，據了解她在獄中拒看新聞，只翻閱英文字典，並且全力準備這次出庭內容。

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懶人減肥法? "喝冰水"能助減肥係金ㄟ!

很多人可能會覺得喝冰水對身體不好，不過現在有實驗發現，其實喝5度以下的冰水，有助於提升新陳代謝，成年人每天喝一公升5度C的水，什麼都不做，一年就可以減掉一公斤。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)