最美歐巴桑秀美腿 陳美鳳驚：裙子會不會太短

陳美鳳身穿短裙秀出美腿，不過卻讓她驚呼「這裙子會不會太⋯短啦」。 （圖／取材自陳美鳳 Meifen Chen臉書）

「最美歐巴桑」陳美鳳保養得宜，不僅擁有纖細身材，一張凍齡臉蛋更是羨煞眾人，日前陳美鳳曬出19歲歲參加「毛衣皇后」選拔照，自嘲嬰兒肥，不過對比現在根本差異不大，簡直美到逆天，陳美鳳今（23日）則曬出工作照，身穿短裙秀出美腿，她更是驚呼「這裙子會不會太⋯短啦」。

陳美鳳即使60歲，仍保有橋凸後翹的好身材，不管打扮什麼造型，都能完美駕馭，陳美鳳今就曬出工作照，身穿短裙秀出一雙修長美腿，一早放送辣照福利，不過陳美鳳卻驚呼「這裙子會不會太⋯短啦」，粉絲直呼：「這麼修長的腿...別辜負了！」、「為了襯托修長美腿，再短一些相互輝映」、「完全不會太短，秀一下超完美的長腳」。

(中時電子報)