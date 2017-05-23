雲林縣府跨域與中興大學簽訂策略聯盟合約
雲林縣政府長年與縣內雲林科技大學、虎尾科技大學合作有關農業發展計畫，縣長李進勇昨首次跨域到台中與中興大學簽署策略聯盟合約書，建立支援體系。
李進勇昨日下午帶領建設處長蘇孔志、勞工處林慧如、農業處長張世忠、計畫處長曾元煌，前往中興大學與校長薛富盛簽署策略聯盟合約書。
李進勇表示，雲林縣除了農業建設外，也著重發展綠能，需學術界提供更多資源，與興大簽署合約書相當期待。
中興大學校長薛富盛表示，該校在農業科技方面與東南亞、非洲均有合作關係，包括農業、生物科技、管理、工程都有豐沛的能量，雲林縣的農業產值全台最高，以該校學術能量協助雲林縣整體發展，對社會將有正面的影響。
縣府表示，此次策略聯盟合作內容聚焦於推動綠能、產業科技、農畜、食品生技、產學合作等議題，作為擴展產官學三方合作的開端。
(中時)
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