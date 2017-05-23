里格比謀殺案4周年 曼徹特斯驚爆恐攻
英國曼徹斯特體育館22日晚間驚傳疑似恐攻爆炸，白宮官員認為這起發生在亞莉安娜演唱會現場的恐攻事件，是繼2013年里格比謀殺案之後，恐怖份子再度向英國報復！
里格比謀殺案是指，英國當地時間2013年5月22日，25歲的陸軍皇家近衛團軍樂隊鼓手里格比(Lee Rigby)，下班途中，經過倫敦伍爾維奇惠靈頓街時，被2名恐攻嫌犯殺害。恐嫌的犯案手法如出一轍，里格比先被車輛撞倒，接著就被2名攻擊者持刀砍死，嫌犯相當囂張地把屍體拖到馬路上，待在原地等警察來，向路人宣告報復英國軍隊殺死穆斯林，才會主動犯案，他們宣稱自己是「孤狼式攻擊的恐怖份子」，不屬於任何恐怖組織。
時隔4年的今日，里格比謀殺案周年，英國再度爆發恐攻，白宮官員判斷這不是純屬巧合，而是恐怖份子蓄意選在今天又發動報復行動！
美國《福斯新聞》(Fox News)報導，白宮官員Sebastian Gorka在推特說，「曼徹斯特發生爆炸的時間點，恰巧是4年前英國里格比謀殺案當天，5月22日這個日期對恐怖聖戰士而言，絕對是大事！」他認為英國當地時間22日又發生恐怖攻擊事件，絕對不是巧合而已！
(中時電子報)
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