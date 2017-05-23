NBA》勇士橫掃馬刺 12連勝殺進總決賽
勇士23日在史提芬柯瑞與杜蘭特雙箭頭領軍下，在客場輕鬆的以129比115擊潰馬刺，4比0橫掃黑衫軍，寫下NBA史上季後賽12連勝新紀錄，連續3年闖進最後總決賽，目標直指冠軍獎盃。
馬刺在少了帕克、里歐納德與大衛李之後，顯得戰力薄弱，即便老教頭帕波維奇緊急將40歲老將吉諾比利推上先發火線，但效果不理想，首節就落後12分，第三節更是擴大至20分差距，馬刺雖然一度縮小至12分落後，杜蘭特和柯瑞隨即開炮，勇士再度取得20分領先優勢。
決勝節，馬刺無力追回失分，勇士直到階段還是不敢鬆懈，直到最後階段史提芬柯瑞還在場上奮戰，最終以14分之差以直落四橫掃之姿帶走勝利。
吉諾比利在最後2分25秒退場，滿場球迷與勇士球員都給予熱情掌聲，吉諾比利在休息區拿著毛巾掩住嘴巴，眼眶泛紅，享受他這15年NBA生涯最光榮的一刻。
史提芬柯瑞23投13中，攻下全場最高36分、5籃板、6助攻，杜蘭特29分、12籃板，卓雷蒙格林16分、8籃板、8助攻，克雷湯普生手感不佳，13投僅中3，得到10分。
吉諾比利在生涯最後一戰上場32分鐘，留下15分、7助攻的攻守數據，米爾斯與保羅蓋索各14分，安德生17分，西蒙斯13分。
(中時電子報)
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