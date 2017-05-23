亞莉安娜開唱險沒命 她男友卻在網上做這事

亞莉安娜開唱遭逢死亡爆炸案，男友麥克米勒卻在事發時po嗨照，因而被譙翻。(左／達志影像、右／翻攝自IG)

「小花蝴蝶」亞莉安娜昨(5/22)在英國曼徹斯特舉辦演唱會，演出至尾聲時，現場卻發生驚人爆炸，造成19死、百人受傷的大意外，震驚外界，也讓歌迷非常擔心小天后的安危，事發後她也透過發言人出聲報平安，據悉她相當幸運地在事發前一刻下了舞台，雖沒受到波及，但仍是跟死神近距離擦身而過，廣大歌迷至今仍心有餘悸，反觀她的歌手男友麥克米勒(Mac Miller)，竟在女友生死交關之際，還在做「這件事」，被眾人譙爆。

麥克米勒與亞莉安娜在去年展開交往，小倆口常在IG上曬恩愛照，看起來感情相當不錯，甚至今年的科切拉音樂節，小天后還到唱力挺男友演出，相當用心，沒想到這次女友身處爆炸案當中，麥克米勒沒在第一時間關心、支持女友，反倒在網路上貼出一張自high照，顯然對女友演唱會上發生的事情狀況外，而由於此次事件發生得相當突然且致命，麥克米勒顧著玩樂的行為不意外被譙爆，被罵：「你他X的在幹嘛？」，覺得他根本沒有在關心女友。

(中時電子報)