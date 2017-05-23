一路向北 到漠河尋中國最北的幸福

全中國最北的旅遊風景區，必訪! (達志影像/shutterstock提供)

在黑龍江省漠河縣北極村的幻日奇觀，這是屬於大氣的一種光學折射現象，由於冬季雲層比較高且雲層是由冰晶組成的，經過偶然的排列形成一種特殊形狀的反射體，當陽光照射在這種反射體上產生折射，最終就會形成幻日奇觀。(新華社)

一路向北，朝著中國最北之地前進，迎接旅人到來的，是北極村的靜溢清新，在這中國緯度最高的漠河縣裡的邊陲小鎮，憑藉著神奇天象的獨特魅力，吸引人們踏上旅程。

每到夏至前後，北極村便化身為「不夜城」，一天有19小時以上都是白晝，午夜時分朝北眺望，泛白的天空讓人瞬間分不清是傍晚或黎明，如果你夠幸運，還能看見繽紛絢麗，美到讓人屏住呼吸的北極光，正也因有如此奇觀，北極村成了全中國的「唯一」。

北極村除了以冰雪聞名冬景外，夏季綠草如茵的美同樣令人癡醉，粉玫瑰、金罌粟花、紅百合，各種多彩的野花爭奇鬥豔，而到了深秋，這裡色彩斑斕，落葉金黃躺滿地，景色同樣美不勝收。

到北極村，別忘了給自己寄張明信片!(新華社)

在北極村，隨便一處就是中國最北地點，最北的郵局、最北的小學、最北的哨所，除了合影外，不少遊客還會寄上一張明信片，上頭「最北端」的郵戳，正是最特別的紀念品。

(中時電子報)