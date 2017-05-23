榮總大客車機件故障冒煙 無人傷亡

1輛載著外勞的大客車，今天上午駛出雪山隧道後因機件故障冒煙，車上18名乘客（含駕駛）迅速下車疏散，警、消獲報後立即前往處理，順利在20分鐘內熄煙，並無人員傷亡。

國道第九公路警察大隊上午9時50分接獲坪林行控通報，指有1輛大客車駛出雪隧後，在國五號南下28.6公里路肩處冒煙，國九隊立即通報消防單位及線上巡邏車前往協助處理，並封閉外側車道，只開放單線通車。

國九隊表示，冒煙的車輛是榮總的大客車，載著17名外勞前往桃院健診後返回宜蘭，不料卻發生機件故障，初步研判為油壓門故障造成的冒煙事故。

(中時)