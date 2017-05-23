五子命案凶宅住過7晚 耿繼文：願再來住

曾入住吉安五子命案凶宅的退休高階警官耿繼文，今天再訪凶宅。（張祈攝）

吉安五子命案凶宅多年來始終不敢有人長住，直到今年房子大整修，才證實有人即將入住。（張祈攝）

曾為了破除迷信，帶著《資治通鑑》入住吉安五子命案透天厝的退休高階警官耿繼文，今天趁著走訪花蓮順道拜訪新屋主，因屋主尚未入住沒能見面，他除了忠告屋主，行得正無所懼就不怕鬼，若新屋主入住前需要他再來睡幾晚，他也願意。

耿繼文任職花蓮警察局長接辦「五子命案」，為尋找辦案方向，同時協助凶宅屋主破除有鬼迷性，2008年3月夜宿凶宅7天，直到2015年發現凶嫌劉志勤、林真米夫妻的白骨後宣告結案。

命案自2006年發生後，凶宅多年來始終不敢有人長住，外界傳聞耿繼文調離花蓮後，染上怪病，他今也澄清，僅因運動傷害導致脊髓滑脫，術後因施打疫苗導致身體過敏，並非鬼怪侵擾。

回憶入住期間，他說「一點也沒感覺到怪異！」，住凶宅就當作住院、躺病床，心中不疑神疑鬼，自然也不會詭異，七晚只做兩個夢，一是夢到自已在打籃球，二是夢到在種菜，也沒有多作解釋，倒是昨晚夢到總統蔡英文也出現在凶宅，自己也覺得奇妙。

本想順道祝賀新進屋主，並與對新屋主喊話，行得正，不做外壞事虧心事，不對不起人，心中坦蕩蕩，無所懼，不怕鬼，他也承諾，新屋主入住前需要他再來睡幾晚，他絕對願意。

(中時)