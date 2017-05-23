五子命案凶宅住過7晚 耿繼文：願再來住
曾為了破除迷信，帶著《資治通鑑》入住吉安五子命案透天厝的退休高階警官耿繼文，今天趁著走訪花蓮順道拜訪新屋主，因屋主尚未入住沒能見面，他除了忠告屋主，行得正無所懼就不怕鬼，若新屋主入住前需要他再來睡幾晚，他也願意。
耿繼文任職花蓮警察局長接辦「五子命案」，為尋找辦案方向，同時協助凶宅屋主破除有鬼迷性，2008年3月夜宿凶宅7天，直到2015年發現凶嫌劉志勤、林真米夫妻的白骨後宣告結案。
命案自2006年發生後，凶宅多年來始終不敢有人長住，外界傳聞耿繼文調離花蓮後，染上怪病，他今也澄清，僅因運動傷害導致脊髓滑脫，術後因施打疫苗導致身體過敏，並非鬼怪侵擾。
回憶入住期間，他說「一點也沒感覺到怪異！」，住凶宅就當作住院、躺病床，心中不疑神疑鬼，自然也不會詭異，七晚只做兩個夢，一是夢到自已在打籃球，二是夢到在種菜，也沒有多作解釋，倒是昨晚夢到總統蔡英文也出現在凶宅，自己也覺得奇妙。
本想順道祝賀新進屋主，並與對新屋主喊話，行得正，不做外壞事虧心事，不對不起人，心中坦蕩蕩，無所懼，不怕鬼，他也承諾，新屋主入住前需要他再來睡幾晚，他絕對願意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。