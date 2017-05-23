懷孕注意！她大出血又血尿 肺動脈高壓惹禍
懷孕出現奇怪症狀勿輕忽！43歲的甘小姐，懷孕時出現乾咳、易累、水腫、一動就喘等狀況，原覺得是自然現象不以為意，沒想到等待生產時大出血，產後一個月都在急診住院。然而病情每況愈下，合併血尿，一講話就喘、得使用氧氣罩，最後發現原來是罹患「肺動脈高壓」。
中華民國心臟學會理事長林俊立指，肺動脈高壓是肺部的血管因故緊縮，導致阻力增加、增加肺動脈的的壓力，初期有喘咳、呼吸困難、易倦、水腫，嚴重會有咳血、一動就喘甚至昏倒，也因唇色會變藍，固有「藍唇症」之稱。他強調，肺動脈高壓因症狀特異性低，「上述症狀，很多疾病都有。」使得患者平均確診時間長達2~3年。
甘小姐住院期間，除了持續血尿，甚至還得靠氧氣罩維生。當時一度找不出病因，轉至有經驗的胸腔科醫師，接受心臟超音波、心肺功能和右心導管檢查，排除其他病因，最終確診罕見的原發性肺動脈高壓，嚴重恐出現右心衰竭，甚至可能猝死。
肺動脈高壓有分原發和續發，前者平均每百萬人僅6~10人罹病，後者則會受自體免疫疾病、先天性心臟病誘發。台灣兒童心臟學會理事長王主科說，根據國外文獻，先天性心臟病患者在接受手術或導管治療後，有1成機率會併發肺動脈高壓，且隨著存活時間愈長，罹病的機率也愈大。「有併發者，死亡風險較沒有併發者高出2倍。」他強調，先天性心臟病患者，每年都應回診一次。
甘小姐積極配合醫囑用藥、規律運動，10年來身體狀況相當健康，能天天陪伴孩子玩耍。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長余忠仁說，肺動脈高壓過去無較好的治療方式，5年存活率僅36％，堪稱「心臟的癌症」，現隨著治療方式進步，已大幅改善患者存活率和生活品質，但提醒民眾仍要早期檢查、早期確診，才能及早接受治療。
(中時)
關鍵字：肺動脈高壓
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