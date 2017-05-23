熱浪來襲 印度特倫甘納省167人死亡

據印度媒體報導，印度特倫甘納省災害管理部門的一名高級官員表示，受到持續高溫天氣影響，自今年4月1日開始，該省已有多達167人死於高溫導致的中暑。

最近幾天，特倫甘納省受持續極端熱浪席捲，大部分地區的最高氣溫突破了攝氏40度大關。根據氣象部門預測，在未來5天，特倫甘納省偏遠地區的酷熱天氣仍將持續。

不過，印度官方還沒有把這些人員的死亡認定為是熱浪侵襲所導致的結果。由地方代表、警察和醫生組成的委員會會對死因作出認定。該官員表示，只有在該委員會認定這些人員為高溫致死之後，政府才會批准相應的財政救助，目前委員會正在對死者進行審查，但還沒有一人被認定是死於高溫天氣。該官員還說，特倫甘納省未來幾天的天氣還會變得很乾燥。

據報導，從19日開始，特倫甘納省一些地方的氣溫便開始升高，個別地方的溫度甚至超過了正常水平。珀德拉杰勒姆、拉馬古恩達姆和納爾貢達3地是省內最熱的地方，歷史最高溫都達到過攝氏46度。

(旺報)