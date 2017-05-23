中市中清路黑板樹損道路 公路總局改種灌木

交通部公路總局表示，因為黑板樹浮根損道路，將改種灌木並重鋪路面。（圖／台中市府提供）

台中市中清路三至六段，中央分隔島黑板樹因浮根特性，造成路面隆起，影響行車安全。為提升整體公路服務品質，主管機關交通部公路總局第二區養護工程處上月起展開改善工程，黑板樹將移除改種灌木，之後整個路面將重新刨鋪，工期預計10月底前完成。

有民眾看到黑板樹移除，在網路上關切，質疑是否與2018花博有關？對此，台中市政府建設局澄清，這項工程與花博的舉行並無任何關連。

黑板樹開花期的味道和種子棉絮會影響民眾生活與健康，且樹淺根粗大常破壞人行道鋪面，不適合種在安全島、人行道等公共設施。

市府訂有4年改善計畫，將優先移植或補植6千棵嚴重影響人行、車行環境的高風險黑板樹，補植則以台灣原生樹種為主。而主管省道、國道的交通部公路總局也依此原則進行改善，中清路三至六段(台10線及台1乙線)就屬此類工程案件。

交通部公路總局說明，中清路三至六段的中央分隔島栽植黑板樹，因浮根造成路面隆起，除影響行車安全外，居民也反映開花期間的特殊氣味造成困擾。

為求慎重，由第二區養護工程處邀集專家、學者，以及市府相關單位現勘，考量黑板樹衍生的維護管理問題，經決議採移除方式辦理。

由於該路段兩側行道樹原本樹穴較小，影響樹木生長，公路總局也將重新施作，規劃連續綠帶，營造安全、友善的景觀風貌；分隔島後續植栽因環境限制，將改種較適合當地生長的灌木，並運用植栽色彩營造自然的道路景觀。

此外，為提升道路平整度，該路段也將全面刨鋪，預計10月底前完工。為減少對交通衝擊，採分段施工，第一期施作中清路五、六段(台10線8k-11k+600)，4月進場施工；第二期施作中清路三、四段(台10線11k+600-14k及台1乙線0k-2k)，5月中旬進場施工。

施工期間交通部公路總局將封閉局部車道，請用路人配合相關交通管制措施駕駛，以維護行車安全。

(中時)