西門町豪華影城老闆遭歐 中檢起訴9人

台北市西門町知名電影院「in89豪華數位影城」執行長蔡政宏，疑似遭同業教唆黑道修理，前年9月參加公會赴日旅遊團，返台後遭4名黑衣人圍毆，致左眼視網膜出血、鼻樑骨斷裂。民事部分一審判賠200萬元，台中地檢署另依妨害自由、傷害等罪嫌，起訴黑道份子林秉豐、林昱旻等9人。

起訴書指出，47歲林秉豐為替不明金主出氣，前年9月找41歲林昱旻多次在台中租屋處談及此事，稱「金主」與蔡政宏在台北電影工會業務上有糾紛，要找人修理他。

林昱旻找洪、湯、鄭、柯、童姓少年（另移送少年法庭），及2名不詳姓名男子，得知同年月12日晚上蔡搭機回國，一群從台中會合搭高鐵北上，至豪華影城中華路會館等候，但延遲了1個多小時都不見人影，又電話詢問林昱旻，林告知：「快到了，到時有人會指引。」

當晚9時40分許，蔡搭著電影工會交通車回到中華路會館下車，立刻有不詳姓名者為湯男等人「指出對象」，一群人衝上前徒手推打被害人頭部，導致其左眼視網膜出血、鼻樑骨折、額頭、膝蓋擦傷等傷害，事後柯、童各分到8千元，其餘都分到數萬元不等。

一群人行兇後朝和平醫院方向逃逸，為掩人耳目轉而搭計程車至板橋轉搭高鐵返回台中。檢警根據監視器畫面逮到湯男，他辯稱：「誤會蔡與妻子相識，不滿才會行兇」。台北地院依傷害罪判3月徒刑、易科罰金9萬元。被害人另提起1千萬元附帶民事賠償，判賠200萬元。

台中警方再循線逮捕其他參與同夥，另查出林昱旻等人又在同年11月間，率眾修理楊姓水果商，致其手指、右脛骨骨折、指甲脫落、頭部身體多次撕裂傷，手段十分殘忍。林秉豐供稱僅是單純為金主出氣，才出錢找人修理蔡男，否認幕後有指使者。

檢方偵結，依妨害自由、傷害等罪嫌，起訴黑道份子林秉豐、林昱旻等9人。

(中時)