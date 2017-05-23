中醫埋線導致蜂窩性組織炎？傷口惡化須清創

北市議員童仲彥接獲投訴，兩名女子到中醫診所埋線治療，疑似因醫師埋線不當，相繼感染蜂窩性組織炎，歷經多次清創、手術，痛不欲身。（陳燕珩攝）

女子葳葳共經歷4次清創、2次手術，每次治療腿部須先劃開9公分傷口，再往下挖5公分，每天換2次藥，即使打了嗎啡，還是痛到椎心刺骨。（童仲彥議員研究室提供）

北市議員童仲彥接獲投訴，兩名女子到中醫診所埋線治療，疑似因醫師埋線不當，相繼感染蜂窩性組織炎，歷經多次清創、手術，痛不欲身，更在大腿上留下15公分凹陷傷疤，工作也受到影響。但事發後診所不聞不問，態度不佳，女子要求醫療、工作賠償費用，僅獲不到一半，不滿控訴診所「真的太過分」。

30多歲的小米和葳葳一年前到吉林路知名中醫診所，找同一名張姓醫師埋線，事後發現右大腿有紅腫硬塊，向醫師反映後持續用針灸治療，後來轉到整形外科，才發現得了蜂窩性組織炎，且兩人診斷都是「非結核分枝桿菌」感染。

童仲彥說，葳葳共經歷4次清創、2次手術，每次治療腿部須先劃開9公分傷口，再往下挖5公分，每天換2次藥，即使打了嗎啡，還是痛到椎心刺骨，且她不僅清創住院40天，更因治療服用大量抗生素，導致白血球過低，兩度住院數個星期，現在大腿留下15公分明顯傷疤，未婚的她擔心自己嫁不出去。

葳葳今早透過電話連線表示，她原本只是吃中藥治療，但醫生建議她埋線，增加藥效吸收，她前後花了5萬元，在診所埋上百針，發生傷口感染後，中醫診所明知有疏失卻不說，甚至對她不聞不問，診所派人來探望還對她「大小聲」。

事後葳葳向醫院提出醫療、工作損失40萬，但診所僅賠20萬元，原來做旅遊的她，工作被迫停擺，以後也不敢再穿短褲，甚至擔心自己嫁不出去，「這些診所怎麼賠得了？」

童仲彥表示，昨有邀請診所代表到場說明，但今天仍缺席記者會，他現場致電診所，院長僅說交由律師處理，隨即掛上電話。診所代表律師阮皇運回應，議員只聽片面說法有失公允，該病患罹患蜂窩性組織炎是因個人衛生習慣和缺乏免疫路導致，不是埋線造成，該案已進入司法程序，不便透漏細節。

衛生局醫管處副處長黃敬堯則說，將會到現場了解，若醫療環境髒亂可依《醫療法》要求限期改善，若未改善可處1萬到5萬元罰款，連續開罰直到改善完畢。此外雙方若有疑慮，可向衛生局提出醫療糾紛調處，由公正第三方來溝通協調。

(中時)