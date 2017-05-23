嘉義縣市合併？ 張花冠：越早做越有競爭力

嘉義縣長張花冠表示，早一點做越有競爭力。(高錦如攝)

嘉義縣市合併議題再度浮上檯面，今上午署名「大嘉義大發展聯盟」於嘉義市北港路設立大型看板，上排內容寫到「嘉義縣市你和我，你是蛋黃我是蛋白，等於更大養分的大嘉義」，下排則提及「縣市合併，建構六都外的大巨蛋」，經《綠豆嘉義人》粉絲頁放上臉書，引發地方議論紛紛。

針對嘉義縣市合併一事，嘉義縣長張花冠今在議會指出，現在世界競爭力越來越激烈，已非嘉縣與嘉市相互競爭的問題，而嘉縣的競爭力每天都在喪失。張花冠並表示，每顆蛋一起吃，難道營養會不均衡嗎？早一點做越有競爭力。

張花冠也再三強調，該廣告並非她做的，城鄉失衡問題在結構，造成資源分配不均、貧富差距，她認為結構調整一定要做。

(中時)