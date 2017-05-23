打擊大蛻變 他有望挑戰日職首位「4割男」

火腿強打近藤健介有望挑戰成日職首位「4割男」。(截自日本雅虎體育)

日本職棒元年至今，從不曾出現過以打擊率4成奪打擊王的「4割難」，連打擊技巧如神的鈴木一朗也沒達到的成就，現在日本火腿的近藤健介，卻有望挑戰這項難得的紀錄，截至23日，他以4成17的打擊率傲視全聯盟，是戰績不佳的火腿陣中一道曙光，他打擊能大蛻變，日媒23日報導點出3個要點。

近藤2012年加盟火腿，前5個球季打得最好的是2015年，該年他出賽129場，打擊率3成26、8轟、長打率4成67、上壘率4成05，皆寫下生涯最佳，不過其他4年，成績並不理想。到了今年，他除內角低球，9宮格其他區域打擊率都超過3成，至今繳打擊率4成17、長打率6成、上壘率5成79的傲人成績。

日職兩聯盟合併後，今年走到第67年，還沒有過「4割男」出現，單季打擊率最高的打擊王，是1986年阪神的洋將巴斯(Randy Bass)，曾打擊王7連霸的鈴木一朗，則有過3成87打擊率，若近藤持續火燙，很可能成為日職史上第一個打擊率4成的打擊王。

近藤打擊蛻變，《Sponichi Annex》認為有3個關鍵，其一是打擊動作改變，他模仿田中賢介的動作，把重心留在後頭，用身體旋轉帶動揮棒時，重心轉移到身體中央。他說，這樣雖然會損失一些力量，不過能在重心轉移時，更有效的攻擊到球。再者，近藤不再受左膝傷勢所苦，也是一個主因。

去年近藤的左膝傷勢，讓他僅出賽80場，打擊成績也退步，他直言，當時只要抬起右腳算揮棒時機，左腳就會疼痛，而影響重心轉移，抓不準揮棒時機，尤其攻擊低球時，身體容易開掉，變成前傾著去攻擊。今年他不再擔心腳傷，選球更加精準，至今選到45次保送，是全聯盟最多。

最後一點，就是近藤不再蹲捕手，能把心力更專注於打擊。本季他一開始擔任5棒右外野手，在大谷翔平左腿拉傷高掛免戰牌後，他就扛起3棒，不過仍是指定打擊或右外野手，不再需要費心擔任捕手，他坦言，直到去年球季，龐大的練習量讓他難維持狀況，今年這樣就比較能維持狀態。

(中時電子報)