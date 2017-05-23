桃保大中壢盤查　逮到行動軍火庫

陳男車上有一把仿貝瑞塔義大利製92FS型的改造手槍。（葉臻翻攝）

陳男車上有一把瓦斯霰彈槍。（葉臻翻攝）

桃園市政府警察局保安警察大隊第9小隊小隊長許仁義，20日凌晨3點多，與警員李世安、韓駪、向恩璇巡邏至中壢區環中東路836號前時，看見24歲的陳姓男子將車輛違停在路邊，上前排查時陳男一臉慌張，隨後被警方在車上起出一條海洛因香菸，並在駕駛座車門置物盒內的小皮夾內，查獲海洛因及安非他命各1包。

陳男坦承毒品是他的，並主動將放在渠身上並用夾鏈袋包著的7顆9mm子彈交給員警，且主動告訴員警車內右後座腳踏墊上的隨身包包內，有1把仿貝瑞塔義大利製92FS型的改造手槍，及1個9mm彈匣，後車廂內還有1把瓦斯霰彈槍。

陳男雖表示長短槍是朋友寄放及網路購得，訊後仍被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。

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(中時)