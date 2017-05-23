天后江蕙苦勸陳金標：認罪會判比較輕
歌壇天后江蕙（二姐）去年12月底遭歹徒侵入淡水的住處強盜未遂，江蕙今天出庭指認「就是他」，強調自己是藝人，容易分辨假髮，歹徒的頭髮特別濃密、中分，非常不自然，儘管戴著口罩，仍能從臉型、眼神確認歹徒就是陳金標，江蕙作證結束前，嘆氣說：「你年紀也大了，就認罪吧！罪會輕一點」。
江蕙作證時說，聽到弟弟的淒厲、可怕的3聲尖叫，還以為弟弟跌倒，與外勞馬拉從2樓衝到6樓，看到歹徒和弟弟在廚房走出來，歹徒拉扯江蕙的手臂，並從後方架住江蕙的脖子，江蕙看到餐桌上擺的西瓜刀，第一直覺就是要保護家人，立刻說：「有什麼事情好好談，先坐下來，我是江蕙。」
但歹徒聽到江蕙不住在這裡，「抓狂」推倒江蕙在大理石地板，造成上額頭腫起，手指也在事後發現被西瓜刀劃傷，第一時間，江蕙看到保全人員的衣服，打到警衛室說：「你們保全在殺人」，但警衛室回答，人全部都在裡面，同時立即報警處理。
江蕙現在回憶「當時我很害怕，看到弟弟智能障礙，被打得頭破血流，又非常心痛。」
但陳金標仍然矢口否認，質疑江蕙說法，與菲傭馬拉不一樣，中間一定有人教導馬拉該怎麼說，到底是誰在說謊，希望法院能調查清楚。
江蕙在結束作證前，苦口婆心告訴陳金標：「你年紀也大了，證據非常明確，就認罪吧！罪會輕一點。」但陳金標再開庭結束前，依舊堅持自己不是歹徒，嗆檢察官「對我有利的都不見了，看到都是對我不利的證據。」
(中時)
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