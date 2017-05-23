打敗IN-N-OUT！美國最受歡迎漢堡店換人當

在美積極展店的Five Guys首次登上人氣王寶座，超越IN-N-OUT和Shake Shack。(圖/shutterstock提供)

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曾來台一日快閃的美國連鎖漢堡店IN-N-OUT，美味漢堡滋味擄獲眾多名人喜愛。不過，根據美國最新民調，現在全美最受歡迎漢堡店換人當，由在美積極展店的Five Guys首次登上人氣王寶座，超越IN-N-OUT和Shake Shack，就連美國前總統歐巴馬也曾上門買午餐，在當時掀起現場一陣騷動。

美國哈理斯民調(The Harris Poll)公布2017年度EquiTrend餐飲品牌研究報告，漢堡餐廳類人氣王由Five Guys獲得，擠下多次蟬聯冠軍的IN-N-OUT。Five Guys創立於1986年，發源自維吉尼亞州(Virginia)，主打新鮮漢堡肉、花生油炸薯條，以及供應帶殼花生吃到飽等服務，售價4.99至8.69美元不等。

Five Guys（@fiveguys）分享的貼文 於 2017 年 1月 月 5 1:34下午 PST 張貼

Kristen Lunceford（@kristenlunceford）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 21 1:20下午 PDT 張貼

Shake Shack Japan（@shakeshackjpn）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 10 4:51上午 PDT 張貼

美國地區性漢堡店積極擴點，Five Guys在近10年已於美洲、歐洲等地區擴點超過1,000家分店；且在2009年，時任美國總統的歐巴馬也曾與隨扈造訪其華盛頓一家分店買午餐，掀起品牌在美人氣熱度。

美國哈理斯民調根據10萬名美國受訪者對熟悉度、品質和購買意願，評比4,000多個品牌。美國漢堡店品牌排行冠軍為Five Guys，依序是IN-N-OUT、Shake Shack、Wendy’s，麥當勞排名全美第7。另星巴克與Subway分別排名連鎖咖啡店與三明治店類別的最佳品牌榜首。

(中時電子報)