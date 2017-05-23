技專校院生製作競賽 雲科大獲獎最多
教育部主辦的2017全國技專校院學生專題製作競賽暨成果展，雲林科技大學入圍6個類組10件作品，最後獲得4個獎項，獲獎數居全國之冠。
2017全國技專校院學生專題競賽5月18日至20日假高雄國際會議中心舉辦，共1518作品參賽，遴選出16類群143件參加競賽與成果展示。
雲林科技大學獲得四個獎項，電子工程系學生林宗勲、蔡郁鋒（教授蘇慶龍老師指導）的「具自由視角功能之車用鷹眼系統」，獲資工通訊群第1名。
雲科大表示，「具自由視角功能之車用鷹眼系統」建立一套自由視角車用鷹眼系統，可視角度在水平維度上有360˚的完整資訊，且垂直維度上有120˚的可調範圍，供駕駛者任意切換選擇不同角度。
學生邱冠博、黃炬智、曾雲楓（教授蘇慶龍老師指導）的「感測器低速無人駕駛控制系統」，榮獲電機群佳作。
「多感測器低速無人駕駛控制系統」開發無人駕駛控制系統，使用Google Maps API執行路徑規劃，透過路點資訊行駛至目的地，融合多感測器使車輛能夠安穩地行駛於道路上，並搭配車身四周的超聲波感測器，偵測周遭環境以防止碰撞。
電子工程系周榮泉老師指導曾廷瑋同學的「以石墨烯整合微流體架構修飾可撓式陣列型IGZO/Al氯離子感測器之量測」獲得能源與環保群佳作。
該研究以生物感測器（Biosensor）為主軸，將氯離子的化學物質量測結果轉換成電壓信號進行分析，透過「微流體」結合「石墨烯」薄且堅硬、電阻率最小的材料特性，製出具有簡單、可彎曲式、成本低廉等優點的感測器。
工業設計系學生詹詔博、黃斯維（教授黃信夫指導）的「學齡前兒童成長型單車」榮獲工業設計類第2名。
這項作品配合學齡前孩童的身體發育，將自行車設計成模組化的方式，並可隨著孩童的成長變換成三種不同的款式，三輪車、滑步車、兩輪自行車，減少家長金錢及資源上的浪費。
(中時)
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