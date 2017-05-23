NBA》妖刀封鞘 吉諾比利卸下戰袍退役了！

阿根廷妖刀決定封鞘，球迷再也看不到吉諾比利（右）的「鬼之切入」美技了。（美聯社資料照）

征戰NBA沙場15個球季，幫助馬刺奪得4次總冠軍的吉諾比利，23日在西區決賽第四戰先發出賽32分鐘，攻下15分、7助攻、3抄截，可惜無法幫助球隊阻攔勇士鐵騎的步伐，「阿根廷妖刀」也將隨著他的退役封刀，世人再也看不到他的「鬼之切入」美技了。

吉諾比利在1999年選秀會上第二輪第57順位被馬刺挑中，但他直到2002年才結束義大利俱樂部的合約，來到馬刺的第一個球季就與鄧肯、帕克聯手摘下總冠軍，此後又在2005、2007、2014年拿到3枚冠軍戒。

吉諾比利不僅在NBA戰場上有出色表現，他在阿根廷國家隊更是猶如神般，2004年雅典奧運在他的領軍下奪得金牌，4年後的北京奧運也獲得銅牌，2012年倫敦奧運以第四名作收，其中又以阿根廷與法國之戰最受注目，吉諾比利和帕克兩位隊友同場較勁，最終以吉諾比利領軍的阿根廷帶走勝利。

吉諾比利是出生於義大利的運動世家，除了籃球外，他的足下功夫也是一流的。過去幾年隨著年紀增長，吉諾比利已成為板凳席的靈魂，多次在緊要關頭幫助球隊逆轉戰局，23日之戰是他過去4年第一次在季後賽先發，同時也是他個人職業生涯的最後一戰，12投6中，炙熱的手感依舊，季後賽生涯總得分3009分，與老戰友鄧肯、帕克都跨過3000分里程碑，再次寫下新猷。

比賽剩下最後2分25秒，吉諾比利從場上緩緩地走回休息區，此時滿場黑衫軍球迷爆出如雷掌聲，柯瑞也立刻向前擁抱這位老大哥，吉諾比利眼眶泛紅，坐在場下用毛巾摀著嘴，掩飾激動神情。

馬刺昔日三巨頭鄧肯已在上季高掛戰袍退休，吉諾比利也在此役封刀，只剩下「法國小跑車」帕克了，接手的里歐納德儼然是黑衫軍的中興之主，至於備受期盼的艾卓吉卻還是無法在里歐納德受傷的時候扛起重擔，馬刺未來想要重返榮耀奪得總冠軍恐怕不容易。

(中時電子報)